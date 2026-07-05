Nel quartiere si sono verificati ripetuti episodi di danneggiamenti e furti, tra cui spaccate alle auto, furti di grondaie di rame e intrusioni nei garage. I residenti hanno segnalato insicurezza e disagio, soprattutto nelle vie della Dozza e Terzi. Nessuna informazione su interventi delle forze dell’ordine o sui numeri di denunce presentate. I problemi sono stati evidenziati più volte senza riscontri di soluzioni immediate.

Tante volte i residenti si sono fatti avanti per segnalare i problemi che affliggono il loro quartiere, in particolare in via della Dozza e in via Terzi, tra spaccate alle auto, furti di grondaie di rame e intrusioni nei garage. I cittadini hanno segnalato più volte queste criticità, aggiungendo che non si sentono al sicuro quando escono di casa, soprattutto di notte, e indicando allo stesso tempo una serie di proposte e soluzioni possibili per arginare i problemi tra cui telecamere intelligenti, più illuminazione e più controlli. L’altro giorno era in programma una udienza conoscitiva, richiesta dall’opposizione, proprio per discutere di questi temi, ma i residenti spiegano di essere rimasti delusi vedendo che non c’erano le istituzioni, fatta eccezione per un esponente della polizia locale del quartiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dozza, spaccate alle auto e furti: "Qui non ci sentiamo al sicuro"

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