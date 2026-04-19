Viale Carducci | Furti e atti vandalici la denuncia dei residenti | Esasperati non ci sentiamo più al sicuro

I residenti di viale Carducci hanno presentato una denuncia riguardo a una serie di episodi di furti, atti vandalici e auto danneggiate, alcune delle quali sono state utilizzate come rifugi temporanei durante le ore notturne. La situazione ha portato molte persone a sentirsi insicure e a esprimere il loro disagio per le continue problematiche che interessano la zona.

Furti, atti vandalici e auto sfondate per essere utilizzate come dormitori improvvisati durante la notte. Un vero e proprio grido di allarme, quello lanciato da alcuni residenti sul viale Carducci che, denunciano, hanno dovuto fare i conti negli ultimi mesi con un'escalation di episodi di.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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Il grido d'allarme arriva dalla zona di viale Carducci: "Situazione non più sostenibile" facebook