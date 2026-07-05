Alcuni negozi avranno esclusivamente l’Ultimate Edition di GTA 6, generando già polemiche tra i fan. Il countdown verso il lancio del gioco è iniziato, ma questa scelta ha suscitato reazioni negative tra gli appassionati, che criticano la limitazione di disponibilità di alcune versioni del titolo. La decisione di distribuire l’Ultimate Edition solo in negozi selezionati ha alimentato discussioni sulla distribuzione e sull’accessibilità del gioco.

Il countdown verso Grand Theft Auto 6 è ormai iniziato, ma l’entusiasmo per quello che si preannuncia come il più grande lancio videoludico del decennio è stato accompagnato da una polemica destinata a far discutere. Il 24 giugno, Rockstar Games ha finalmente svelato i dettagli delle edizioni del gioco, confermando un prezzo di 80 euro per la versione standard su PlayStation 5 e Xbox Series XS, e 100 euro per l’ Ultimate Edition. Fin qui, nulla di particolarmente sorprendente, considerando l’evoluzione del mercato e l’aumento dei costi di sviluppo dei blockbuster moderni. Il vero dibattito, però, è esploso quando sono stati svelati i contenuti della Ultimate Edition da 100 euro. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - GTA 6 divide i fan: alcuni negozi saranno esclusivi dell’Ultimate Edition e la polemica è già esplosa

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