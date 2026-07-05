‘Don’t Look Back in Anger’ | il teaser del docu-film sul tour reunion degli Oasis
Un anno dopo il ritorno sul palco a Cardiff, gli Oasis hanno annunciato un docu-film che mostra la loro prima esibizione insieme dopo 16 anni. Il trailer del film, intitolato “Don’t Look Back in Anger”, rivela sequenze di quella data, con i musicisti che riprendono il palco e i fan che cantano. La pellicola documenta il concerto di riunione del gruppo, tenutosi durante il loro tour mondiale. La data di uscita del film non è ancora stata comunicata.
Un anno dopo che gli Oasis si sono riuniti per dare il via al loro tour mondiale a Cardiff, in Galles, i fan possono vedere la loro prima esibizione insieme dopo 16 anni sul grande schermo. Sabato, la Disney ha pubblicato il teaser di Don’t Look Back in Anger, un documentario che segue l’attesissima riunione dei fratelli Liam e Noel Gallagher per il tour mondiale esaurito Oasis Live ’25 dello scorso anno, in anteprima a Imax e nei cinema a settembre. Un tour che ha fatto la storia. “Il tour mondiale degli Oasis ha unito generazioni, culture e paesi e ha parlato a un mondo spezzato della riconciliazione”, ha detto Knight. “ Don’t Look... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Dont Look Back In Anger | Teaser Ufficiale | Dal 10 Settembre al Cinema
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È uscito il teaser trailer del film sugli Oasis “Don’t Look Back In Anger”Oggi, 4 luglio, è stato pubblicato il teaser trailer del documentario “Don’t Look Back In Anger” su Oasis.
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Temi più discussi: Ecco il teaser trailer del film sugli OASIS Don’t Look Back In Anger; Il teaser di Don't Look Back In Anger anticipa il documentario che racconta la reunion degli Oasis e il tour Live '25.; Don't Look Back In Anger, trailer del film evento sulla reunion degli Oasis; Don’t Look Back In Anger: ecco il teaser trailer del film sugli Oasis.
Ecco il teaser trailer del film sugli OASIS Don’t Look Back In Anger x.com
Ci siamo: Disney+ ha svelato il primo teaser di Don't Look Back in Anger, il docu-film sul trionfale ritorno dei fratelli Gallagher. Arriverà nelle sale a settembre. https://www.sentireascoltare.com/news/dont-look-back-in-anger-arriva-il-docufilm-sulla-reunion-d facebook
Don’t Look Back In Anger. il documentario che racconta gli Oasis su Disney+È disponibile il teaser trailer di Don’t Look Back In Anger, l’attesissimo documentario dedicato alla leggendaria band britannica degli Oasis, presentato da Disney+. teleblog.it
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