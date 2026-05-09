Oasis senza più segreti arriva il docu-film sulla reunion | In un’epoca di rancore e divisione dà a tutti un motivo per sperare Ecco quando uscirà al cinema

Da ilfattoquotidiano.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato annunciato un nuovo docu-film dedicato agli Oasis, band britannica degli anni '90. La produzione è stata affidata a Disney, Magna Studios e Sony Music Vision, e racconterà la reunion del gruppo. La pellicola mira a mostrare aspetti inediti e momenti significativi della loro storia. La data di uscita nelle sale è stata comunicata e il film promette di offrire uno sguardo approfondito sulla band.

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È ufficiale. Disney, magna studios e Sony Music Vision hanno annunciato il docu-film dedicato agli Oasis. Il film arriverà al cinema in tutto il mondo dall’11 settembre, prima di debuttare in streaming su Disney+ entro l’anno. Il documentario, ancora senza titolo ideato da Steven Knight e diretto da Dylan Southern e Will Lovelace, racconta il trionfale tour di reunion di Liam e Noel Gallagher, “Oasis Live ’25”. Il film racconterà il più grande evento musicale del 2025, con i racconti della band e dei fan. Nelle immagini l’accesso alle prove, al backstage e al palco, oltre alle prime interviste congiunte di Noel e Liam da più di 25 anni. “Non vedo davvero l’ora che il mondo guardi questo film.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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