Novak Djokovic ha raggiunto i quarti di finale di Wimbledon per la nona volta consecutiva, vincendo una partita in cui ha mostrato determinazione e controllo mentale. Durante il match, ha giocato con abilità, ha manifestato qualche segno di nervosismo, ma alla fine ha prevalso. Djokovic ha dichiarato che il suo successo deriva dalla capacità di mantenere la concentrazione sul presente.

Ha giocato, ha incantato, si è arrabbiato ma alla fine ha vinto. Di testa e di classe. Novak Djokovic è ai quarti di finale di Wimbledon per la nona volta consecutiva dopo il 7-6 (6) 6-3 3-6 6-3 in tre ore e 25’ a Roman Safiullin, il russo che ha provato a rinviare l’appuntamento con la storia del 7 volte re dell’erba londinese ma che alla fine si è dovuto accontentare di avergli strappato un set per la prima volta in carriera, al quarto tentativo. Djokovic invece prosegue la sua marcia verso la leggenda col suo successo numero 106 all’All England Club, ufficialmente uno più di Roger Federer. Solo Martina Navratilova, con 120, ha vinto più di lui. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Djokovic ai quarti per la nona volta consecutiva: "Vinco perché tengo la mente nel presente"

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