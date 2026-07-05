Lumitina, imprenditrice romena di 50 anni residente a Roma da tre decenni, ha presentato denuncia contro il programma televisivo Affari Tuoi. La donna sostiene di essere stata discriminata durante un casting, senza essere stata selezionata. La denuncia è stata avviata dopo che Lumitina ha affermato di aver subito un trattamento ingiusto e di aver subito un’esclusione senza motivazioni valide. La causa è stata avviata presso le autorità competenti.

Lumitina, imprenditrice 50enne nata in Romania ma residente a Roma da 30 anni, ha deciso di fare causa ad Affari Tuoi. Secondo quanto riporta il quotidiano La Sicilia, la donna avrebbe inviato un video per partecipare ai casting della trasmissione, ma il programma avrebbe cestinato la sua candidatura a causa della mancanza di un requisito ritenuto fondamentale: per partecipare al gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino su Rai1, ogni concorrente deve essere nato in un comune italiano. S entendosi discriminata per il rifiuto incassato, Lumitina ha deciso di rivolgersi agli avvocati Alessandro Romanò e Giacinto Canzona per ottenere giustizia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - “Discriminata ai casting”, parte la denuncia ad Affari Tuoi: ecco cosa è successo

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