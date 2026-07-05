Aspirante concorrente fa causa ad Affari Tuoi | Discriminata ai casting perché nata in Romania

Una donna originaria della Romania e residente in Italia da 30 anni ha intentato una causa contro il programma televisivo Affari Tuoi. L’imprenditrice sostiene di essere stata discriminata durante i casting, accusando il programma di averle negato la partecipazione a causa della sua nazionalità. La denuncia si basa su presunte ingiustizie legate alla selezione dei concorrenti. La causa è attualmente in corso.

Lumitina Toma, imprenditrice originaria della Romania ma residente in Italia da 30 anni, ha fatto causa ad Affari Tuoi. La donna denuncia che il programma condotto da Stefano De Martino le avrebbe impedito di partecipare ai casting perché nata all’estero, una caratteristica che violerebbe il regolamento che impone la nascita in un comune italiano per i concorrenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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