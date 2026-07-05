Ilary Blasi ha parlato della sua vita da mamma, condividendo le sue preoccupazioni riguardo ai figli quando escono la sera. Ha spiegato che la paura di qualcosa che potrebbe accadere li tiene sveglia e influenza il suo modo di affrontare la quotidianità. La conduttrice ha anche descritto come si prende cura di loro, lontano dal mondo dello spettacolo e dalla televisione.

Non solo televisione e spettacolo. Ilary Blasi apre una finestra sulla sua quotidianità e rivela cosa la preoccupa davvero quando i figli escono la sera. Ecco le sue dichiarazioni. Leggi anche: Totti è furioso, vuole impedire il matrimonio di Ilary Blasi e Bastian: finalmente svelati tutti i motivi Il pubblico è abituato a vedere Ilary Blasi sempre sorridente, ironica e perfettamente a suo agio davanti alle telecamere. Dietro l’immagine della celebre conduttrice, però, c’è una donna che vive le stesse emozioni di tante madri. Intervistate recentemente da TV Sorrisi e Canzoni, infatti, ha raccontato alcuni aspetti molto personali della sua vita familiare, soffermandosi sulle preoccupazioni legate ai figli ormai grandi. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Segui gli aggiornamenti su Ilary Blasi.

© Donnapop.it - Dimenticate la Ilary Blasi conduttrice e showgirl, ecco com’è come mamma: le sue parole sui figli e quella paura che non la fa dormire

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ilary Blasi, la paura (da mamma) sui figli: “Mi si ferma il cuore…”Ilary Blasi ha condiviso di sentirsi bloccata dalla paura ogni volta che pensa ai figli.

Paolo Crepet e le madri di oggi: “Tutte le altre sono fake. La vera mamma è quella che coltiva le sue distanze dai figli”Lo psichiatra ha pubblicamente commentato le dinamiche tra madri e figli, affermando che molte immagini di maternità diffuse sono false e che la vera...

Temi più discussi: Battiti Live, le pagelle: l'acidità di Blasi (7), le basette di Rovazzi (3), la canzone dei Pinguini si scusa ma non basta (0); Tim Battiti Live torna a Trani: tutti i cantanti e Ilary Blasi alla conduzione; Tim Battiti Live 2026, Ilary Blasi scatenata: prima punge Fabio Rovazzi (e il pubblico protesta), poi spedisce una sonora frecciata a L'Isola dei Famosi; Ilary Blasi ‘snobba’ Alvin a Battiti Live: L’ho già dimenticato, ora è all’Isola…| La simpatica frecciatina.

Battiti Live, #IlaryBlasi punge Alvin in diretta: Lo avevo già dimenticato x.com

Battiti Live, Ilary Blasi punge Alvin in diretta: Lo avevo già dimenticatoLa nuova edizione di Battiti Live è partita all’insegna della musica, ma anche dell’ironia. Durante la prima puntata dello show estivo di Canale 5, Ilary Blasi si è resa protagonista di una battuta ri ... mondotv24.it

Ilary Blasi ‘snobba’ Alvin a Battiti Live: L’ho già dimenticato, ora è all’Isola…| La simpatica frecciatinaIlary Blasi senza Alvin a Battiti Live 2026: la conduttrice lancia un’ironica frecciatina all’ex co-conduttore. ilsussidiario.net