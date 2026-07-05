Diletta Leotta torna nello studio di Dazn. Da stasera il volto di punta della piattaforma di streaming sarà alla conduzione di "Times Square - L’Ora del Mondiale", il prime time show di Dazn. Si tratterà del suo debutto visto che è stata negli Stati Uniti. Alla "guida" adesso per la fase più calda del Mondiale ci sarà lei. Diletta Leotta nella condizione sarà affiancata dal giornalista Marco Russo e da una squadra di talent importante che sarà composta da Massimo Ambrosini, Ciro Ferrara, Alessandro Matri, Hernanes Il Profeta, Dario Marcolin, Cristian Brocchi, Fabio Bazzani, Emanuele Giaccherini, Antonio Di Gennaro e Alessandro Budel. Alle... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Diletta Leotta.

© Gazzetta.it - Diletta Leotta torna nello studio di Dazn per condurre "Times Square"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Diletta Leotta scopre di aspettare un maschietto

Notizie e thread social correlati

Diletta Leotta e Karius, doppio festeggiamento: la dedica per il secondo anniversario e compleanno nello stesso giornoIl 22 giugno 2026, un portiere tedesco ha festeggiato il suo trentatreesimo compleanno e il secondo anniversario di matrimonio con la compagna.

Diletta Leotta torna a casa con Leonardo: la festa di benvenuto tra fiocchi e maxi torte azzurreDiletta Leotta ha dato alla luce il suo secondo bambino, un maschietto di nome Leonardo.

Si parla di: Diletta Leotta e Karius, doppio festeggiamento: la dedica per il secondo anniversario e compleanno nello stesso giorno.

Diletta Leotta, secondo anniversario con Loris Karius: il bacio salato e la dedica che fa sognareDiletta Leotta festeggia due anni di matrimonio con Loris Karius: il bacio salato al mare e la dedica romantica. donnaglamour.it

Diletta Leotta torna a casa: festa e l'abbraccio di Aria per LeonardoUn momento di grande gioia e tenerezza ha segnato il rientro a casa di Diletta Leotta, la celebre conduttrice televisiva, dopo la nascita del suo secondogenito Leonardo. Ad accompagnarla tra le mura ... it.blastingnews.com