Diletta Leotta torna nello studio di Dazn per condurre Times Square
Diletta Leotta torna nello studio di Dazn. Da stasera il volto di punta della piattaforma di streaming sarà alla conduzione di "Times Square - L’Ora del Mondiale", il prime time show di Dazn. Si tratterà del suo debutto visto che è stata negli Stati Uniti. Alla "guida" adesso per la fase più calda del Mondiale ci sarà lei. Diletta Leotta nella condizione sarà affiancata dal giornalista Marco Russo e da una squadra di talent importante che sarà composta da Massimo Ambrosini, Ciro Ferrara, Alessandro Matri, Hernanes Il Profeta, Dario Marcolin, Cristian Brocchi, Fabio Bazzani, Emanuele Giaccherini, Antonio Di Gennaro e Alessandro Budel. Alle... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Diletta Leotta scopre di aspettare un maschietto
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