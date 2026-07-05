È in corso la costruzione di un nuovo camping a cinque stelle tra il lido degli Scacchi e Porto Garibaldi. Il Delta Open Air Resort punta a diventare una delle strutture all’aperto più innovative d’Europa, con l’obiettivo di aumentare l’attrattività della zona sui mercati internazionali. La realizzazione del complesso prevede spazi all’aperto di alta qualità e servizi moderni. La struttura è gestita da una società specializzata nel settore turistico. La conclusione dei lavori è prevista nel prossimo futuro.

Il Delta Open Air Resort che si sta realizzando, tra il lido degli Scacchi e Porto Garibaldi, ambisce a diventare una delle strutture all’aria aperta più innovative d’Europa, rafforzando l’attrattività della costa comacchiese sui mercati internazionali (nella foto, Adriano D’Andrea Ricchi, ad della Tomasi Tourism ). Dopo oltre due lustri di iter, sta prendendo forma la nuova struttura ricettiva con un corposo investimento del gruppo Tomasi, su un’area privata di circa 390.000 metri quadrati, dopo un procedimento lungo e trasparente che ha seguito un iter pubblico completo, col coinvolgimento di tutti gli enti competenti e la rinuncia da parte dei proprietari di aree già edificabili a destinazione commerciale, di 80. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Delta Open Resort’, sta nascendo un camping a 5 stelle

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