A Fiesole sta sorgendo un resort di dimensioni significative, mentre si discute di affitti e turismo di lusso. La conversazione coinvolge Francesca Pascale, che si confronta con il tema dei progetti immobiliari, collegandoli anche alla sua esperienza passata accanto a Silvio Berlusconi. La figura si muove tra il mondo delle proprietà e quello della politica, senza separare nettamente i due ambiti.

Mattone e politica. Il presente e il futuro di Francesca Pascale s’intrecciano con il passato, la sua prima vita, quella accanto a Silvio Berlusconi. Da cinque anni ha infatti cominciato a investire in immobili il patrimonio che le ha lasciato Berlusconi dopo la fine della loro relazione. “Un assegno di venti milioni di euro e firmato un accordo di mantenimento da un milione l’anno”, rivelò nel 2020 il settimanale Oggi, senza mai essere smentito, a proposito della buonuscita da record. La Pascale ne parla al Corriere della Sera, confermando di essere impegnata con la sua società nell’investimento in “affitti di lusso e turismo di lusso. Ne parlavamo con Silvio e io cercavo di assorbire come una spugna tutti i suggerimenti che mi dava”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Di affitti e turismo di lusso parlavamo con Silvio Berlusconi e io cercavo di assorbire come una spugna. A Fiesole sta nascendo un resort abbastanza grande”: Francesca Pascale tra mattone e politica

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