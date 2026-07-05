Una serie dedicata a Mister Terrific, personaggio secondario molto apprezzato, è in fase di sviluppo come spin-off del DC Universe. La serie sarà scritta da Allan Heinberg. La notizia arriva dopo il successo di pubblico del film su Superman uscito nel 2025, parte della strategia di espansione del DCU tra cinema e streaming.

Il DC Universe (DCU) di James Gunn continua a espandersi tra cinema e streaming. Dopo l’ottima accoglienza ricevuta dal film Superman (2025), uno dei personaggi secondari più amati dal pubblico si prepara a fare il grande salto verso una serie solista. Parliamo di Mister Terrific, interpretato sul grande schermo da Edi Gathegi, il cui progetto di spinoff televisivo ha appena ricevuto un importantissimo aggiornamento dietro le quinte. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, la serie TV dedicata a Mister Terrific ha ufficialmente trovato il suo autore: sarà Allan Heinberg a firmare la sceneggiatura dell’episodio pilota. Chi è Allan Heinberg? Il ritorno di una firma iconica in casa DC. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - DCU: Arriva lo spinoff di Superman su Mister Terrific! Allan Heinberg scriverà la serie

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