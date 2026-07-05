Un nuovo saggio postumo di Giuseppe Parlato analizza il rapporto tra Gabriele D’Annunzio e la destra, andando oltre gli stereotipi. Parlato, storico dell’età contemporanea e già direttore della Fondazione Ugo Spirito–Renzo De Felice, offre uno studio che approfondisce aspetti poco noti del legame tra il poeta e il panorama politico di destra. Il testo è considerato una lettura significativa per comprendere meglio la complessità di questa relazione storica.

Per chi lo ha conosciuto, per chi ha avuto modo di collaborare con lui, avere tra le mani uno studio postumo di Giuseppe Parlato, storico dell’età contemporanea che ha guidato con lungimiranza la Fondazione Ugo Spirito–Renzo De Felice, è come maneggiare una bottiglia con dentro un messaggio. E uno, a dirla tutta, lo ha lasciato in maniera esplicita con la dedica posta in apertura di D’Annunzio. Un mito per la destra? (Cantagalli Editore). Una prassi editoriale che non era affatto nelle sue corde. Ma, nel percorso che portò alla pubblicazione del suo ultimo libro, di fatto completato mentre conduceva una corsa surreale contro la morte (è deceduto il 2 giugno 2025 all’età di 73 anni), quelle righe assumono un valore del tutto particolare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - D’Annunzio e la destra: una ricostruzione oltre gli stereotipi nel saggio postumo di Parlato

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