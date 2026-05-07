È stata inaugurata ieri alla Fondazione Luigi Rovati la mostra intitolata “You are not alone. Volti oltre la disabilità”, curata dalla Fondazione Ambrosoli. L’esposizione rimarrà aperta fino al 16 maggio e presenta ritratti e storie di persone con disabilità, con l’obiettivo di mostrare esperienze diverse e sfatare gli stereotipi legati alla condizione. La mostra si inserisce in un percorso di sensibilizzazione e inclusione.

È stata inaugurata ieri alla Fondazione Luigi Rovati la mostra “You are not alone. Volti oltre la disabilità“ curata dalla Fondazione Ambrosoli e in programma fino al 16 maggio. L’esposizione è realizzata a partire dal reportage del fotografo Marco Mignani a Kalongo, nel distretto di Agago, in nord Uganda, dove la Fondazione opera attraverso l’Ambrosoli Memorial Hospital, unico ospedale generale del distretto e punto di riferimento per circa 500.000 persone. Il percorso espositivo presenta 29 fotografie a colori che, attraverso ritratti e testimonianze raccolte sul campo, raccontano le storie di uomini, donne e bambini che convivono con...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Volti oltre la disabilità (e gli stereotipi). Al via la mostra di Fondazione Ambrosoli

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