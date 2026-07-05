Negli ultimi mesi, nel territorio sono stati segnalati diversi episodi di violenza e vandalismo legati all’intolleranza. Si sono verificati atti di danneggiamento e minacce contro persone e strutture, spesso motivati da discriminazione di natura sessuale. L’Anpi provinciale di Rimini ha diffuso un appello, chiedendo attenzione e azioni concrete per contrastare il clima di odio che si registra nella zona.

Una serie di episodi diversi tra loro, ma accomunati dal tema dell’ intolleranza, spinge l’ Anpi provinciale di Rimini a lanciare un appello sul clima che si respira nel territorio. Dalle offese omofobe rivolte a due lavoratori di una gelateria di Riccione all’imbrattamento della panchina rossa dedicata a una vittima di femminicidio a Santarcangelo, fino al danneggiamento del busto di Karl Marx e alle polemiche sull’ ordinanza anti-bivacco di Pennabilli, l’associazione legge un filo conduttore che va oltre i singoli fatti. "Siamo di fronte a segnali allarmanti di una deriva culturale e politica che contrasta radicalmente con i valori costituzionali e antifascisti su cui si fonda la Repubblica", afferma il comitato provinciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dall’omofobia ai vandali: "Troppi episodi d’odio"

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