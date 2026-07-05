Il testo afferma che il profumo non è più considerato solo un accessorio di lusso, ma è stato industrializzato e desacralizzato dalla società dei consumi. Si evidenzia come, in passato, il profumo avesse un significato più sacro o simbolico, ma oggi viene trattato come un prodotto di consumo comune.

Il profumo non è solo un gingillo superfluo per signore. Spiace doverlo ricordare, ma c’è da farlo perché l’implacabile società dei consumi ha industrializzato e desacralizzato anche questo. È ben triste. Perché il profumo dice, da sempre, la soavità impalpabile della divinità. Sicché, sfidando il milieu paganeggiante di Il profumo degli dei. Fragranze del Mediterraneo antico di Silvia Ferrara e Laura Bellinato (Il Mulino, p. 192, € 16) che, come suggerisce il titolo, si muove nell’orbita dell’Ellade, in particolare delle civiltà minoica e micenea, bisogna ammettere che leggendolo, fin dalle prime pagine, può capitare che riemerga dalla memoria un passo de I Fratelli Karamazov di Dostoevskij. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Dall’Olimpo ai santi: profumo essenza divina

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