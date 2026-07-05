Le squadre di Premier League mostrano interesse per il centrocampista dell’Inter, che si è fatto notare con la Croazia. Le trattative portano il prezzo oltre i 60 milioni di euro. L’Inter ha fissato un costo elevato per bloccare la partenza del giocatore. Dopo l’eliminazione dai Mondiali 2026, il calciatore ha ricevuto un’accoglienza calorosa in patria, confermando il suo ruolo di talento emergente.

di Francesco Aliperta Sucic, il centrocampista nerazzurro si consacra con la Croazia: le big d’Europa si muovono e il prezzo vola oltre i 60 milioni. Il ritorno in patria della Croazia dopo l’eliminazione dai Mondiali 2026 è stato amaro, ma l’accoglienza riservata a Petar Sucic ha il sapore di un’investitura ufficiale. I media croati, in particolare il noto sito sportivo Vecernji, celebrano a gran voce l’esplosione del centrocampista dell’ Inter, diventato in pochissimo tempo il punto di riferimento per il futuro della Nazionale: «Abbiamo un giocatore con le capacità di un nuovo leader, un giocatore che, nonostante la sconfitta, si è dimostrato all’altezza sul palcoscenico più importante e si è guadagnato il rispetto di icone del calcio come Ronaldo. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Dalla Croazia avvertono: «In Premier League vogliono Sucic». Ma l’Inter lo blinda e fissa un prezzo monstre

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