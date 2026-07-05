In occasione del 250° anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti, il Giardino Bardini a Firenze ospita una mostra intitolata “Florence and the U.”, che raccoglie dieci scatti. Le fotografie collegano le sponde dell’Arno alle coste dell’Atlantico, rappresentando un percorso attraverso la cultura. Tra le immagini, figurano ritratti di attori di epoche diverse e scene che evidenziano il legame tra Italia e Stati Uniti. La mostra rimarrà aperta fino a una data da definire.

Dalle sponde dell’Arno alle coste dell’Oceano Atlantico seguendo il filo rosso della cultura. In occasione delle celebrazioni per il 250 anniversario dell’Indipendenza degli Stati Uniti, il Giardino Bardini si trasforma nella cornice d’eccezione per la mostra ’ Florence and the U.S. The Story of a Friendship ’, visitabile fino al 18 ottobre. La mostra è promossa dal Consolato generale degli Stati Uniti d’America a Firenze, da Fondazione Cr Firenze e da Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron, in collaborazione con Gruppo Editoriale. Il percorso si snoda attraverso dieci scatti iconici selezionati dal ricchissimo scrigno dell’ Archivio Foto Locchi, una realtà che dagli anni Venti custodisce la memoria visiva della città con oltre cinque milioni di immagini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Firenze.

© Lanazione.it - Da Tyrone Power a Giorgini. Firenze-Usa in dieci scatti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Anne e Taryn, chi erano le sorelle di Romina Power e l’incontro con il fratello Tyrone JrTaryn e Anne sono le sorelle di Romina Power, famosa cantante e attrice statunitense.

Leggi anche: Prima categoria. La Vigor Castelfidardo riparte da Igor Giorgini

Temi più discussi: Da Tyrone Power a Giorgini. Firenze-Usa in dieci scatti; Romina Power e le sue mille vite: Ylenia è viva, ne sono convinta. Con Al Bano sul palco va tutto bene; Ottant’anni di amicizia tra Firenze e gli Stati Uniti in dieci scatti iconici; Borgonzoni: Il racconto della moda per le nuove generazioni.

Il #29giugno 1995 moriva #LanaTurner diva dalla torrida sensualità. Si fa notare in Il postino suona sempre due volte, 7 matrimoni, flirt con Sinatra, Tyrone Power, Howard Hughes e con un brutale gangster di mezza tacca, Johnny Stompanato, ucciso a coltell x.com

Da Tyrone Power a Giorgini. Firenze-Usa in dieci scattiLa storia di un’amicizia attraverso le immagini dell’Archivio Foto Locchi. Dalla Liberazione agli Angeli del Fango: al Giardino Bardini fino al 18 ottobre. lanazione.it

Le memorie di Darryl F Zanuck a Jean Renoir durante le riprese di Swamp Water (1941) riguardo al ritardo nella programmazione e molti suggerimenti su cosa non fare. reddit

Tyrone Power e Linda Christian, i genitori di Romina Power/ Le nozze da favola e…Tyrone Power e Linda Christian sono stati i genitori di Romina Power. La coppia convolò a nozze a Roma facendo sognare migliaia di fan. Il matrimonio non durò a causa... Chi erano i genitori di Romina ... ilsussidiario.net