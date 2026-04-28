Taryn e Anne sono le sorelle di Romina Power, famosa cantante e attrice statunitense. Romina ha un fratello di nome Tyrone Jr, nato dal matrimonio del padre con la terza moglie, Deborah Ann Montgomery Minardos. Recentemente si è parlato di un incontro tra Tyrone Jr e le due sorelle di Romina, anche se i dettagli di questo evento non sono stati divulgati.

Taryn e Anne erano le sorelle di Romina Power, che ha anche un fratello di nome Tyrone Jr, avuto dal matrimonio del padre e la terza moglie Deborah Ann Montgomery Minardos. Stasera la cantante sarà tra gli ospiti della nuova puntata di Belve, in onda su Raidue dalle 21:40. Tyrone Power ha avuto tre figli dai tre donne diverse: in primis Anne adottata, dalle nozze con l’attrice francese Annabelle, seguita da Romina e Taryn arrivate dall’unione con Linda Christian ed infine Tyrone Jr nato dal terzo matrimonio del padre con Deborah Ann Montgomery Minardos. Anne è nata a Parigi nel 1928 dall’attrice Annabelle, ed è stata successivamente adottata da Tyrone Power, quando convolava a nozze con la madre.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Anne e Taryn, chi erano le sorelle di Romina Power e l’incontro con il fratello Tyrone Jr

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