Curtis Jones Inter pista fredda ma non chiusa | il futuro resta un rebus Tutti i dettagli

Curtis Jones, centrocampista del Liverpool in scadenza nel 2027, resta un obiettivo dell’Inter. La trattativa tra le due squadre si è raffreddata nelle ultime settimane, ma il club nerazzurro continua a monitorare la situazione. La pista non è chiusa e il futuro del giocatore rimane incerto. I Reds valutano eventuali offerte, mentre l’Inter aspetta sviluppi. La trattativa non ha ancora trovato una soluzione definitiva.

di Francesco Aliperta Curtis Jones, il centrocampista del Liverpool è in scadenza nel 2027 e i Reds valutano il da farsi: l’Inter resta alla finestra. Il nome di Curtis Jones continua a figurare tra i desideri dei dirigenti dell’Inter, nonostante nelle ultime settimane la trattativa abbia subito un sensibile raffreddamento. Come riportato dal Liverpool Echo, la situazione contrattuale del centrocampista è al centro di una fase di stallo: il suo accordo con i Reds scadrà tra un anno e, al momento, la distanza tra domanda e offerta resta significativa. L’Inter, infatti, aveva presentato un’offerta inferiore ai 25 milioni di euro, una cifra ritenuta insufficiente dal club inglese, che per il cartellino del giocatore ne richiede circa 40. 🔗 Leggi su Internews24.com

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