Cucine popolari in marcia | Il nostro sudario per Gaza è una azione politica

"La questione non è quella di mettere in conto la possibilità di compiere una scelta divisiva, o di alimentare le polemiche che anche in questi giorni sono arrivate da una parte degli schieramenti dell’opposizione. Il punto è quello di volersi schierare al fianco degli ultimi". Con questo spirito ieri le Cucine Popolari hanno annunciato l’evento organizzato in centro a Cesena il prossimo venerdì 10 luglio, quando a partire dalle 18 un grande sudario di 25 metri per 7 che reca il nome di 18.457 bambine e bambini uccisi a Gaza, verrà portato in corteo da piazza del Popolo fino ai Giardini Pubblici di corso Garibaldi. "Ogni scelta che compiamo – sono state le parole degli organizzatori - evidenzia una volontà politica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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