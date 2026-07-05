Crosetto | Vetice di Ankara costruito per andare bene La difesa? Strumento per assicurare la libertà

Da ilgiornale.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ministro della difesa ha affermato che il vetice di Ankara è stato costruito per garantire il buon funzionamento e che la difesa serve a tutelare la libertà. Ha aggiunto che le spese militari non devono competere con quelle di sanità, cultura o servizi sociali.

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"Non ho mai pensato che le spese della difesa dovessero essere messe in alternativa a spese importantissime come la sanità, la cultura, la spesa sociale. La difesa è un costo ma senza difesa non c'è sanità, non c'è spesa sociale. La difesa è uno strumento per assicurare a democrazia e persone di vivere in pace e in libertà nei prossimi anni. Puoi farlo da solo o all'interno di un'alleanza, che è molto più sicuro e meno costoso. Abbiamo la fortuna di far parte dell'alleanza più forte al mondo. Ma farne parte significa rispettarne le regole, piacciano o non piacciano". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervistato in video collegamento da Myrta Merlino a 'Pantelleria Mediterraneo d'autore', la rassegna promossa nell'isola dalla stessa Merlino e da Valentina Fontana per Vis Factor. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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