Un’azienda ha installato un sistema di energia rinnovabile che ha eliminato i costi di bolletta per una famiglia. La tecnologia, denominata Cri, permette di produrre energia autonoma e di ridurre le spese energetiche. L’installazione è stata realizzata senza costi aggiuntivi, e l’intervento ha portato a una riduzione immediata delle spese mensili. La soluzione si rivolge a chi cerca un'alternativa sostenibile e conveniente per l’energia domestica.

La transizione energetica è una sfida globale, ma anche un’opportunità concreta per rendere le comunità locali più sostenibili. Lo sa bene il Comitato della Croce Rossa Italiana di Codogno, che ieri mattina ha celebrato un traguardo storico per la propria sede: l’azzeramento dei costi in bolletta e la svolta ecologica totale della struttura, grazie all’entrata in funzione di un moderno impianto fotovoltaico. L’opera è stata realizzata grazie alla generosità di Lino Lomi, patron di Enegreen, azienda codognese leader nel settore dell’efficientamento energetico, che ha donato l’intera infrastruttura. Un gesto che ha sbloccato un obiettivo inserito nella "Strategia 2030" della Cri, ma che rischiava di rimanere nel cassetto per mancanza di fondi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cri, il dono di Enegreen azzera i costi in bolletta. Vale una benemerenza

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