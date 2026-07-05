Cresce il Campus universitario L’ex lavanderia diventa bar

L’ex lavanderia dell’ex ospedale militare Falcomatà sarà trasformata in un bar. Sono stati affidati i lavori di ristrutturazione dell’edificio, che diventerà un punto di ristoro per gli studenti e il Campo Sportivo Montagna. La modifica riguarda un’area già dismessa, ora destinata a servizi per il campus universitario. Nessuna data di fine lavori è stata comunicata.

Un altro passo avanti per il potenziamento del Campus Universitario della Spezia. Sono stati affidati i lavori di ristrutturazione dell’edificio dell’ex lavanderia dell’ex ospedale Militare Falcomatà, che sarà trasformato in un moderno bar e punto di ristoro a servizio degli studenti universitari e del vicino Campo Sportivo Montagna. La procedura di gara, indetta dal Comune della Spezia per conto della Fondazione Promostudi, si è conclusa con l’aggiudicazione all’impresa Cesag Srl di Genova, che ha presentato un ribasso del 7,882%, per un importo complessivo a 800 mila euro. "Con l’affidamento dei lavori – ha spiegato il sindaco Pierluigi Peracchini – compiamo un ulteriore passo concreto nel percorso di crescita del nostro Campus universitario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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