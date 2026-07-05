Sul caso Covid, sono stati diffusi commenti offensivi contro la moglie di un esponente politico per difendere un'altra figura pubblica. L'accaduto ha generato reazioni di protesta e accuse di sessismo, con alcuni critici che definiscono la risposta come una farsa femminista e ipocrita. Il fronte del Movimento 5 Stelle sembra sempre più in difficoltà, con attacchi che si ritorcono contro gli stessi sostenitori.

Caso Covid, dal fronte in deflagrazione del M5S non sanno più a cosa aggrapparsi. E così capita anche che nel goffo tentativo di aggrapparsi sugli specchi, stavolta i pentastellati finiscano per scivolare rovinosamente nel fango da loro stessi creato e sparso un po’ ovunque. L’ordine di scuderia lanciato dai vertici pentastellati – sostenere a ogni costo l’operato di Giuseppe Conte – ha spinto i progressisti a raschiare il fondo del barile, al punto da orchestrare una campagna mediatica che nel giro di breve sfocia nel più vetero e inaccettabile dei pregiudizi: l’ultima ardua impresa in cui si cimentano per salvare il salvabile e difendere l’indifendibile, finisce dunque per tradursi nell’ennesimo, clamoroso, autogol politico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Covid, schizzi di fango sulla moglie di Cirielli per difendere Conte. Lisei li spiana: sessismo e farsa femminista, ecco l’ipocrisia della sinistra

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