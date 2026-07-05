Kimi Antonelli era in lotta per la vittoria nel Gran Premio di Gran Bretagna, cercando di recuperare terreno su Charles Leclerc. Durante la corsa, era considerato uno dei principali favoriti, ma la sua gara si è conclusa bruscamente quando la Mercedes ha deciso di ritirare la vettura. La decisione ha causato l'abbandono del pilota, interrompendo la sua possibilità di conquistare il podio. La gara si è poi conclusa senza ulteriori interventi che coinvolgessero Antonelli.

Kimi Antonelli stava andando a riprendere Charles Leclerc ed era il candidato in pectore per la vittoria del GP di Gran Bretagna, tappa del Mondiale F1 di Silverstone. All’improvviso, però, nel corso del 41mo giro dei 52 in programma, quando occupava la seconda posizione ed era sceso sotto i tre secondi di distacco dal monegasco della Ferrari, il pilota bolognese ha dovuto fare i conti con un problema di affidabilità alla sua Mercedes. Il 19enne è rientrato ai box, sono state cambiate le gomme e l’alettone anteriore, ma una volta ripresa la via della pista, ha dichiarato in un team radio che la sospensione posteriore sinistra si era rotta.... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Cos’è successo a Kimi Antonelli nel GP di Gran Bretagna? Vittoria ad un passo, poi la Mercedes lo abbandona

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