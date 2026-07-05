Coppa Del Mondo di MTB da La Thuile | le finali IN DIRETTA

Da video.gazzetta.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le finali della Coppa del Mondo di mountain bike si svolgono a La Thuile dal 3 al 5 aprile, dopo il debutto del 2025 molto apprezzato per l'organizzazione e i tracciati. L’evento vede in gara i migliori atleti internazionali, con gare trasmesse in diretta. La competizione si svolge su percorsi tecnici e impegnativi, con partecipanti provenienti da diversi paesi. Le finali rappresentano il momento culminante della stagione di mountain bike.

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Dopo il debutto memorabile del 2025, apprezzato da atleti, team e pubblico per l’alto livello organizzativo e la qualità dei tracciati, dal 3 al 5 luglio La Thuile sta vivendo un nuovo capitolo della WHOOP UCI Mountain Bike World Series: accanto alle prove di Downhill e Enduro, entrano in programma anche le discipline del Cross Country, con le gare di XCO (cross-country Olympic) e XCC (short track). Guarda in diretta le finali maschili e femminili. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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