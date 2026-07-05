La ceramista norvegese Christin Løkke ha vinto il primo premio alla XXXIII edizione del Concorso di Ceramica Contemporanea “Mediterraneo” con l’opera “Bivdu”. La cerimonia di premiazione si è svolta al Castello Episcopio di Grottaglie. La sua creazione ha superato le altre opere in gara, tutte esposte durante l’evento. La mostra è aperta al pubblico fino alla fine della manifestazione.

Tarantini Time Quotidiano È l’opera “Bivdu” della norvegese Christin Løkke ad aggiudicarsi il primo premio della XXXIII edizione del Concorso di Ceramica Contemporanea “Mediterraneo”, inaugurata al Castello Episcopio di Grottaglie. Il riconoscimento, del valore di 5 mila euro, consentirà all’opera vincitrice di entrare a far parte della collezione permanente del Museo della Ceramica della città. La giuria ha premiato il lavoro dell’artista per la capacità di coniugare ricerca contemporanea, qualità formale e riflessione ambientale, individuando in “Bivdu” un’opera capace di ampliare le potenzialità espressive della ceramica attraverso un linguaggio innovativo e una forte coerenza concettuale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Concorso “Mediterraneo”, a Grottaglie trionfa la norvegese Christin Løkke con l’opera “Bivdu”

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