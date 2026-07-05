Tra le 250mila persone presenti a Tor Vergata per il concerto di Ultimo, c’era anche la compagna dell’artista, Jacqueline Luna Di Giacomo. La presenza di lei tra il pubblico è stata notata e confermata da testimoni e fotografie scattate durante l’evento. Il concerto è stato uno dei più affollati degli ultimi anni e ha attirato una folla immensa, rendendo l’evento memorabile per molti fan.

Tra le 250mila persone che hanno affollato Tor Vergata per il concerto dei record di Ultimo c’era anche l’ospite più attesa: Jacqueline Luna Di Giacomo. La compagna del cantautore romano e madre del piccolo Enea ha voluto essere presente in quella che è stata una delle serate più importanti della carriera dell’artista, alimentando le indiscrezioni sul loro rapporto in senso opposto rispetto alle recenti voci di crisi. Arrivata da New York, città dove trascorre gran parte dell’anno, Jacqueline ha assistito allo show tra il pubblico. Sul proprio profilo social ha poi condiviso una dedica accompagnata da alcuni cuori rossi, mentre in rete sono circolati anche video che la ritraggono mentre canta a squarciagola i brani di Ultimo insieme agli altri spettatori. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Concerto Ultimo, lo hanno visto tutti: la compagna Jacqueline lo ha fatto davvero

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