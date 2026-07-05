Come cambierebbe il centrocampo della Juve con Inao Oulai? Le caratteristiche il ruolo e i due possibili moduli

Da juventusnews24.com 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Inao Oulai, centrocampista ivoriano, potrebbe influenzare il reparto mediano della Juventus. Le sue caratteristiche tecniche e fisiche lo rendono un profilo da considerare per la rosa. Attualmente, il club valuta due possibili sistemi di gioco che integrano il suo ruolo, senza ancora definire quale sarà adottato. La sua presenza potrebbe portare a variazioni nella disposizione del centrocampo, ma al momento non ci sono conferme ufficiali sulle scelte tattiche o sulla sua eventuale integrazione nella squadra.

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di Francesco Spagnolo Inao Oulai rappresenta un profilo di sicuro interesse per la Juventus viste le sue caratteristiche. Andiamo a scoprire meglio l’ivoriano. Il calciomercato della Juventus potrebbe presto accendersi con un profilo giovane, ma di qualità. Il nome che sta circolando con insistenza nelle ultime ore è quello di Inao Oulai, un centrocampista moderno e versatile, noto principalmente per essere un “box-to-box” instancabile ed elegante. Le sue doti principali tracciano l’identikit del giocatore perfetto per la linea mediana: un calciatore capace di unire un’eccellente visione di gioco a una intensità atletica. Ma come cambierebbe concretamente il centrocampo della Juventus con un suo eventuale arrivo? Nella scorsa stagione la a squadra ha spesso mostrato la necessità di un elemento in grado di fare da collante tra i reparti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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