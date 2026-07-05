colpo in difesa per la casati arcore preso robert shehu

Notizia in breve

La squadra di Promozione ha annunciato l’acquisto di Robert Shehu, rinforzo in difesa. La campagna di mercato si sta rapidamente consolidando, con molte squadre che hanno già completato le operazioni di presentazione. La ripresa degli allenamenti è prevista dopo Ferragosto, in vista dell’inizio del campionato, programmato per il 13 settembre. La stagione si avvicina e le squadre completano le rose con nuovi arrivi.