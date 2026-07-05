Colpo in difesa per la Casati Arcore preso Robert Shehu
La squadra di Promozione ha annunciato l’acquisto di Robert Shehu, rinforzo in difesa. La campagna di mercato si sta rapidamente consolidando, con molte squadre che hanno già completato le operazioni di presentazione. La ripresa degli allenamenti è prevista dopo Ferragosto, in vista dell’inizio del campionato, programmato per il 13 settembre. La stagione si avvicina e le squadre completano le rose con nuovi arrivi.
Ultimi colpi per il mercato di Promozione, tradizionalmente il più rapido con molte squadre già impegnate nelle “presentazioni” prima di darsi appuntamento dopo Ferragosto per la ripresa degli allenamenti con il campionato che inizierà il 13 settembre. Ritocchi finali per la Casati Arcore che si rinforza con un ex Nazionale Under 19 dell’Albania con la quale ha collezionato una quindicina di presenze. Si tratta del difensore Robert Shehu (foto) cresciuto nel settore giovanile della Carrarese per poi girare in prestito in serie D con Taranto, Aglianese e Seravezza Pozzi. Era alla Dominante di Monza. Resta alla Casati Alessandro D’Amato, cresciuto nel vivaio del Renate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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