Una donna ha dichiarato di voler continuare a tingere i capelli bianchi, rifiutando di sembrare uguale alla nonna. La sua frase è rivolta a un uomo che, invece, mantiene il fascino dei capelli grigi naturali. La differenza tra i due viene percepita come un problema legato a stereotipi di genere, in un contesto in cui i capelli brizzolati sono considerati più attraenti sugli uomini. La questione riguarda le aspettative sociali legate all’aspetto femminile.

Lui ha più fascino, lei sembra più vecchia È un problema squisitamente femminile, perché nella nostra civiltà ancora così maschilista i capelli brizzolati donano charme a qualunque uomo, che di solito non se ne cura, ma anzi li esibisce con discreta fierezza. Per l'italico maschio il punto non è avere i capelli bianchi, è avere ancora i capelli. Dal momento che non ne perde troppi è già contento così. Tutto il contrario di ciò che accade nell'universo femminile, per il quale mostrare i capelli bianchi sembra quasi più disdicevole che esibirsi a «sedere nudo». Ne consegue la fortuna dei parrucchieri e delle benemerite aziende cosmetiche, che ci hanno messo a disposizione tinte di ogni tipo e colore: con e senza ammoniaca, con pigmenti naturali o chimici, coprenti o semicoprenti, tonalizzanti e tinture vere e proprie. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Col cavolo che voglio essere uguale a tua nonna, io i capelli bianchi li tingerò ancora»

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