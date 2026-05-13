Molte persone si chiedono cosa possa far sì che i capelli diventino bianchi o grigi. Le cause principali sono legate all’età, che comporta una riduzione della produzione di melanina nei follicoli piliferi, e a fattori genetici. Tuttavia, alcuni individui mostrano i capelli grigi o bianchi già in giovane età, senza che ciò sia dovuto esclusivamente all’invecchiamento. Non si tratta di un fenomeno raro, né di una condizione patologica, ma di una variazione naturale.

Quali sono le cause capelli bianchi? Non fraintendetemi. Ci sono donne nate per portare i capelli bianchi o grigi, ma io non sono una di loro. I miei primi capelli bianchi, anzi no, il mio primo capello bianco ha fatto la sua comparsa a 27 anni. Ricordo ancora quella sera in cui mia sorella mi ha guardata e, indicando un punto ben preciso dell’attaccatura, ha fatto il grande annuncio. Da allora è passato qualche anno. La situazione non è idilliaca, perché purtroppo i miei capelli bianchi si sono concentrati nella parte frontale della chioma, ma nemmeno così drammatica come quella di amiche che già a 30 anni erano costrette a farsi la tinta una volta al mese.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Cos’è che fa venire i capelli bianchi?

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PERCHE I CAPELLI DIVENTANO BIANCHI

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