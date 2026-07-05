Prima del match con Khachanov, Cobolli ha raccontato di aver vomitato. Dopo aver ricevuto delle pillole, è riuscito a riprendere la partita. Ha vinto in cinque set, con il punteggio di 0-6, 7-6, 6-7, 6-2, 6-2, superando il russo nel terzo turno di Wimbledon.

Flavio Cobolli ha superato il terzo turno di Wimbledon battendo il russo Karen Khachanov in cinque set con il punteggio di 0-6 7-6 6-7 6-2 6-2: ecco le sue parole dopo il match . 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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© Video.gazzetta.it - Cobolli: "Prima del match con Khachanov ho vomitato. Poi mi han dato delle pillole e..."

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