Il Comune ha approvato il progetto esecutivo per la ciclabile tra l’Autodromo, vicino alla curva Rivazza, e Zello, con un investimento superiore ai 2 milioni di euro. Il collegamento ciclopedonale, atteso da anni, ora può procedere alla fase di realizzazione. L’opera prevede la creazione di un percorso che unisce le due zone, migliorando la mobilità sostenibile e la connessione tra le aree interessate.

Un nuovo collegamento ciclopedonale tra l’area dell’ Autodromo, in corrispondenza della curva Rivazza, e la frazione di Zello. Un’opera di cui si parla da anni e che ora arriva finalmente al via libera del Comune al progetto esecutivo. L’intervento, da 2,15 milioni di euro, ha infatti una storia lunga alle spalle. Nel documento approvato nei giorni scorsi dal Municipio si ricostruisce un percorso che parte almeno dal 2021, quando le prime attività progettuali vengono affidate ad Area Blu e si inizia a ragionare su una nuova infrastruttura per migliorare i collegamenti lungo la via Emilia in un tratto considerato strategico ma anche critico per traffico e sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ciclabile Rivazza-Zello . Ok al progetto esecutivo. Piano da oltre 2 milioni

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