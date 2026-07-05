Cicho, il cane salvato settimane fa, non ha ancora trovato una famiglia adottiva. Nonostante la sua storia abbia suscitato emozioni e attirato l’attenzione di molte persone, nessuno si è ancora fatto avanti per adottarlo. I volontari che si occupano di lui non hanno ricevuto contatti o richieste di adozione. La sua speranza di trovare una casa resta viva, ma al momento non ci sono sviluppi positivi in tal senso.

Sono passate settimane dal suo salvataggio, ma per Cicho il sogno di una famiglia non si è ancora realizzato. Nonostante la sua storia abbia commosso tante persone nessuno, infatti, ha ancora contattato i volontari per adottarlo. E così, questo dolcissimo cane di circa dieci anni, continua ad aspettare qualcuno che scelga di regalargli finalmente l’amore e la serenità che gli sono stati negati per gran parte della sua vita. La sua vicenda è iniziata a Lucca, quando un ufficiale giudiziario, impegnato in uno sfratto, ha notato qualcosa di insolito provenire dall’abitazione accanto. Su un terrazzo viveva lui, Cicho, un cane completamente solo, rinchiuso in uno spazio sporco e degradato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cicho aspetta una casa: "Nessuno lo ha adottato"

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CEO is allergic to all women, yet he got me pregnant in one go!

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