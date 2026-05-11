Durante la partita contro l'Atalanta a San Siro, l'attaccante del Milan ha chiaramente fatto sapere di non essere una punta centrale, nonostante il ruolo che ricopre in rosa. La sua posizione in campo e le sue attuali caratteristiche sono oggetto di discussione tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Intanto, il mercato rimane in fermento e le decisioni sulla rosa potrebbero arrivare presto.

In una serata segnata dalla contestazione e da un passivo pesante, il Milan trova un inaspettato raggio di sole nella prestazione di Cristopher Nkunku. Subentrato a Loftus-Cheek all'intervallo del match contro l'Atalanta, l'attaccante francese classe 1997 è stato l'unico in grado di scuotere i rossoneri. Oltre al rigore, prima conquistato e poi trasformato al 94' per il definitivo 3-2, l'ex Chelsea ha mostrato una vivacità che mancava da mesi, centrando lo specchio della porta in 3 occasioni su 5 tiri totali e mantenendo alta la precisione nel palleggio, con 19 passaggi riusciti su 20 tentati (95% di successo). Che sia chiaro: una rondine non fa primavera.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, scossa Nkunku: non è una punta e lo ha urlato a San Siro. Ma il mercato non aspetta

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