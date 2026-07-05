Samuel Chukwueze, in cerca di una chance con il Milan, si prepara al ritiro di Milanello. Tuttavia, due club di Serie A hanno manifestato interesse per l’attaccante. Il ritiro di Milanello sarà il momento chiave per capire il suo futuro, con il giocatore che si presenta alle prime sessioni di allenamento sotto la guida di Rúben Amorim. Nessuna ufficialità è stata ancora annunciata, ma le trattative sono in corso.

Il ritiro di Milanello si preannuncia come un vero e proprio spartiacque per molti elementi di rientro dai prestiti. Tra i calciatori che cercheranno di sfruttare i primi giorni di lavoro agli ordini di Rúben Amorim c'è anche Samuel Chukwueze. L'esterno offensivo nigeriano (classe 1999) è tornato alla base dopo l'esperienza in Premier League, ma il suo futuro all'ombra del Duomo resta un rebus tutto da decifrare all'interno delle strategie del calciomercato estivo rossonero. Il rendimento al Fulham e il mancato riscatto. L'annata trascorsa a Londra con la maglia del Fulham è stata tutto sommato positiva. Chukwueze ha collezionato 25 presenze complessive tra campionato e coppe nazionali, mettendo a referto 3 gol e 4 assist in 1. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Chukwueze cerca una chance con il Milan. Ma spuntano due pretendenti in Serie A

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