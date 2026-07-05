Il Milan sta finalizzando l’acquisto di Mario Gila, con trattative in corso. Nel frattempo, il club ha già acquisito Gonçalo Ramos dal PSG per circa 80 milioni di euro. Dopo l’arrivo di Rúben Amorim come nuovo allenatore, il mercato rossonero si muove rapidamente. Valdepenas, attaccante con numeri da record, è il nuovo obiettivo del club. La trattativa per il giocatore spagnolo è in fase avanzata.

Dopo l'arrivo di Rúben Amorim, il Milan ha accelerato sul mercato: dopo aver preso Gonçalo Ramos dal PSG per quasi 80 milioni di euro, i rossoneri sono vicinissimi a chiudere anche Mario Gila, ma non è finita qua. Nel mirino dei rossoneri, infatti, ciò sarebbe finito anche un gioiellino del Real Madrid: stiamo parlando di Víctor Valdepeñas, difensore classe 2006 sul quale ci sono ance altri club, tra cui il Bologna, che si è già mosso per il giovane. Ma chi è il ragazzo che stregò Alonso? Milan, Valdepenas nel mirino: numeri e tanto altro. Valdepenas nasce come terzino sinistro ma, grazie alla sua enorme duttilità, alterna il ruolo di esterno a quello di centrale: il giovane, infatti, è dotato di una grandissima potenza fisica e, nei test atletici risulta essere sempre uno dei migliori per quanto riguarda accelerazione e velocità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Chi è Valdepenas, il nuovo obiettivo del Milan: numeri da record

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