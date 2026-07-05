Lewis Hamilton ha conquistato il quarto posto al GP di Gran Bretagna con un sorpasso spettacolare dall’esterno su Russell. L’azione, descritta come “pazzesca”, è stata protagonista degli highlights della gara. Il pilota ha eseguito un sorpasso preciso e deciso, lasciando il pubblico senza fiato. La manovra ha attirato l’attenzione di appassionati e commentatori, diventando uno dei momenti più commentati della corsa.

Lewis Hamilton si prende il quarto posto con un sorpasso da manuale su Russell: guarda gli highlights del GP di Gran Bretagna. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - "Che spettacolo Sir Lewis Hamilton!": il sorpasso dall'esterno su Russell è pazzesco

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La dedica di Lewis Hamilton al team dopo la vittoria con la Ferrari a Barcellona

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