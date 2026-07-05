Che spettacolo Sir Lewis Hamilton! | il sorpasso dall' esterno su Russell è pazzesco

Da video.gazzetta.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lewis Hamilton ha conquistato il quarto posto al GP di Gran Bretagna con un sorpasso spettacolare dall’esterno su Russell. L’azione, descritta come “pazzesca”, è stata protagonista degli highlights della gara. Il pilota ha eseguito un sorpasso preciso e deciso, lasciando il pubblico senza fiato. La manovra ha attirato l’attenzione di appassionati e commentatori, diventando uno dei momenti più commentati della corsa.

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