LIVE F1 GP Canada 2026 in DIRETTA | pazzesco sorpasso di Hamilton su Verstappen all’esterno!
Durante il Gran Premio del Canada del 2026, Lewis Hamilton ha effettuato un sorpasso all’esterno su Max Verstappen, attirando l’attenzione. Nel corso del 63° giro su 68, Verstappen si è mantenuto in scia a Hamilton, che aveva appena superato il suo avversario. La gara è proseguita con i piloti impegnati in battaglie e sorpassi, senza ulteriori dettagli sui risultati finali o altre manovre specifiche.
63° giro68 Stop and go per Hadjar, altra penalità per aver infranto il regime delle bandiere gialle. 63° giro68 Verstappen non ci sta e resta in scia a Hamilton. Può a sua volta utilizzare la modalità overtake. 62° giro68 CHE SORPASSO! Hamilton si fionda all’esterno in curva 1 e sorpassa Verstappen! L’olandese non se l’aspettava per niente, è stato un lampo! 1 Kimi Antonelli Mercedes Leader 2 Max Verstappen Red Bull Racing +9.4173 Lewis Hamilton Ferrari +10.1644 Charles Leclerc Ferrari +30.751 5 Isack Hadjar Red Bull Racing +43.826 6 Franco Colapinto Alpine 1 L 7 Liam Lawson Racing Bulls 1 L 8 Pierre Gasly Alpine 1 L 9 Carlos Sainz Jr.... 🔗 Leggi su Oasport.it
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