LIVE F1 GP Canada 2026 in DIRETTA | pazzesco sorpasso di Hamilton su Verstappen all’esterno!

Notizia in breve

Durante il Gran Premio del Canada del 2026, Lewis Hamilton ha effettuato un sorpasso all’esterno su Max Verstappen, attirando l’attenzione. Nel corso del 63° giro su 68, Verstappen si è mantenuto in scia a Hamilton, che aveva appena superato il suo avversario. La gara è proseguita con i piloti impegnati in battaglie e sorpassi, senza ulteriori dettagli sui risultati finali o altre manovre specifiche.