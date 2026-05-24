LIVE F1 GP Canada 2026 in DIRETTA | pazzesco sorpasso di Hamilton su Verstappen all’esterno!

Da oasport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il Gran Premio del Canada del 2026, Lewis Hamilton ha effettuato un sorpasso all’esterno su Max Verstappen, attirando l’attenzione. Nel corso del 63° giro su 68, Verstappen si è mantenuto in scia a Hamilton, che aveva appena superato il suo avversario. La gara è proseguita con i piloti impegnati in battaglie e sorpassi, senza ulteriori dettagli sui risultati finali o altre manovre specifiche.

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63° giro68 Stop and go per Hadjar, altra penalità per aver infranto il regime delle bandiere gialle. 63° giro68 Verstappen non ci sta e resta in scia a Hamilton. Può a sua volta utilizzare la modalità overtake. 62° giro68 CHE SORPASSO! Hamilton si fionda all’esterno in curva 1 e sorpassa Verstappen! L’olandese non se l’aspettava per niente, è stato un lampo! 1 Kimi Antonelli Mercedes Leader 2 Max Verstappen Red Bull Racing +9.4173 Lewis Hamilton Ferrari +10.1644 Charles Leclerc Ferrari +30.751 5 Isack Hadjar Red Bull Racing +43.826 6 Franco Colapinto Alpine 1 L 7 Liam Lawson Racing Bulls 1 L 8 Pierre Gasly Alpine 1 L 9 Carlos Sainz Jr.... 🔗 Leggi su Oasport.it

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