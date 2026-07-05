Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna 2026 a Silverstone, dopo aver affrontato una gara caratterizzata da numerosi colpi di scena. È il nono appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il pilota ha ringraziato il team per il lavoro svolto e ha espresso la speranza di continuare in questa direzione. La vittoria rappresenta il ritorno alla vittoria per Leclerc, che aveva attraversato un periodo difficile.

Si chiude con la vittoria di Charles Leclerc il Gran Premio di Gran Bretagna 2026, nono appuntamento del Mondiale F1, Sul circuito di Silverstone, il monegasco torna alla vittoria scacciando la crisi dell’ultimo periodo con una gara perfetta, nonostante i tanti colpi di scena. Per Leclerc si tratta della nona vittoria in carriera, la prima sulla pista del Northamptonshire. La Safety Car causata da Verstappen ha favorito George Russell che ha approfittato del pit-stop di Lewis Hamilton per sopravanzarlo e prendersi la seconda posizione. Chiude quindi al terzo posto proprio Lewis Hamilton, capace di reagire dopo la penalità iniziale per partenza anticipata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Charles Leclerc torna alla vittoria: “Grazie al team per il lavoro, spero di proseguire di slancio”

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