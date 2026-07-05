Cerveteri torna la Sagra della Bruschetta | il programma

Domenica 5 luglio si svolge a Cerveteri la seconda edizione della Sagra della Bruschetta in Piazza Risorgimento. L'evento, promosso dal Rione Casaccia Vignola con il patrocinio comunale, prevede musica, tradizione e sapori popolari. La manifestazione si tiene nel cuore della città e coinvolge la comunità locale. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali modifiche al programma o altre attività collaterali.

Cerveteri, 5 luglio 2026 – Musica, tradizione e sapori popolari nel cuore di Cerveteri. Domenica 5 luglio, in Piazza Risorgimento, si terrà la seconda edizione della Sagra della Bruschetta, organizzata dal Rione Casaccia Vignola con il patrocinio del Comune di Cerveteri. L’evento animerà il centro cittadino con una serata dedicata alla convivialità, alla buona cucina e all’intrattenimento. Protagonista assoluta sarà la bruschetta, proposta “a volontà”, simbolo semplice e autentico della tradizione gastronomica locale. Non mancherà la musica dal vivo. Sul palco saliranno Roberto, Valentina e Moreno con “‘Na cantina pè cantà”, spettacolo pensato per accompagnare la serata tra canzoni, ritmo e atmosfera popolare. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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