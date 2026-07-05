Cede la rete anti-piccioni in Galleria | intervento dei vigili del fuoco con l’autoscala

Da ilgiorno.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La rete anti-piccioni in Galleria si è staccata e si è abbattuta a terra, causando la chiusura dell’ingresso da piazza Duomo. I vigili del fuoco sono intervenuti con l’autoscala per rimuovere i pezzi caduti. Nessuno è rimasto ferito. La protezione che impedisce ai volatili di entrare nel locale è stata temporaneamente disattivata. La zona resta sotto sorveglianza fino alla riparazione.

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Parte della protezione che impedisce ai volatili di entrare nel salotto buono di Milano si è staccata, scendendo fino a terra. Chiuso l’accesso da piazza Duomo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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