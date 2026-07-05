La finale dell’Aspria Tennis Cup 2026-Trofeo BCS si è conclusa dopo 3 ore e 23 minuti, diventando la più lunga degli ultimi vent’anni. Cecchinato ha ceduto solo nel terzo set, dopo aver combattuto fino alla fine contro Facundo Diaz Acosta. La partita è stata caratterizzata da lunghe fasi di gioco e scambi intensi, con il tennista argentino che ha prevalso sull’italiano.

La finale più lunga in vent’anni di storia. L’ultimo atto dell’Aspria Tennis Cup 2026-Trofeo BCS, tra Cecchinato e Facundo Diaz Acosta, è durato 3 ore e 23 minuti. Non c’era modo migliore per chiudere la ventesima edizione dell’Atp Challenger di Milano. Alla fine l’ha spuntata l’argentino: 6-7 7-6 7-6 contro il tennista azzurro, arrivato vicinissimo a uno storico tris di vittorie sulla terra rossa dell’Aspria Harbour Club dopo aver trionfato nel 2016 e nel 2025. Si capisce subito che non sarà una partita come le altre. Nessun break fino al tie break, ogni punto lottato, scambi intensi. Poi Cecchinato è più lucido nel momento clou e porta a casa il tie break addirittura per 7 punti a 0. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Cecchinato si arrende solo al terzo set: l'Aspria Milano incorona Diaz Acosta

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