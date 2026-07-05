Castellabate weekend da record per il nuoto in acque libere | il cilentano Infante protagonista assoluto
Nel fine settimana, più di 350 atleti da tutta Italia hanno partecipato a una competizione di nuoto in acque libere nel mare di Castellabate. L’evento, parte del Gran Prix Nazionale FIN, ha visto la presenza di numerosi nuotatori, con il cilentano Infante tra i protagonisti principali. La manifestazione ha attirato un’ampia partecipazione e si è svolta senza incidenti, confermando il ruolo di Castellabate come una delle tappe più rilevanti del circuito nazionale.
Castellabate, SA – Oltre 350 atleti provenienti da tutta Italia hanno animato il mare di Castellabate nel fine settimana dedicato al nuoto in acque libere, confermando la tappa cilentana del Gran Prix Nazionale FIN come uno degli appuntamenti più attesi della stagione. A prendersi la scena è stato soprattutto il castellabatese Francesco Paolo Infante, cresciuto proprio tra queste acque e oggi portacolori della Polisportiva Comunale Riccione, che davanti al pubblico di casa ha firmato una splendida doppietta nella categoria Master, imponendosi sia nella 3 che nella 5 chilometri. La XXIII edizione delle Gare di Nuoto in Acque Libere,... 🔗 Leggi su Primacampania.it
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