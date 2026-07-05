Castellabate weekend da record per il nuoto in acque libere | il cilentano Infante protagonista assoluto

Notizia in breve

Nel fine settimana, più di 350 atleti da tutta Italia hanno partecipato a una competizione di nuoto in acque libere nel mare di Castellabate. L’evento, parte del Gran Prix Nazionale FIN, ha visto la presenza di numerosi nuotatori, con il cilentano Infante tra i protagonisti principali. La manifestazione ha attirato un’ampia partecipazione e si è svolta senza incidenti, confermando il ruolo di Castellabate come una delle tappe più rilevanti del circuito nazionale.