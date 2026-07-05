Caso Claris la richiesta di legittima difesa per De Simone | la replica della Camera Penale di Bergamo

La Camera Penale di Bergamo ha risposto all’editoriale sul caso Claris, in cui si discuteva della richiesta di assoluzione per legittima difesa avanzata dall’avvocato di De Simone. La replica sottolinea che la richiesta si basa sui fatti emersi nel processo e sulla valutazione della difesa. Non vengono fatte considerazioni su altri aspetti o interpretazioni, limitandosi a ribadire la posizione ufficiale della rappresentanza legale.

Riceviamo e pubblichiamo la replica della Camera Penale di Bergamo in risposta all’editoriale “Caso Claris, la richiesta di assoluzione per legittima difesa quale messaggio lascia fuori dall’aula di Giustizia?”. leggi anche. Bergamo La pm chiede 24 anni per Jacopo De Simone: “Claris ucciso per nulla”. La difesa: “Va assolto, ha agito per legittima difesa”. La Camera Penale di Bergamo, nel prendere atto dell’intervento del dott. Davide Agazzi sul cosiddetto “Caso Claris”, ritiene necessario ribadire che la richiesta di assoluzione per legittima difesa formulata dall’avv. Luca Bosisio si colloca pienamente nell’alveo del diritto di difesa, riconosciuto come diritto inviolabile dalla Costituzione e presidio essenziale del giusto processo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Caso Claris, la richiesta di legittima difesa di De Simone: la Legge, la morale e gli istintiDe Simone ha presentato una richiesta di legittima difesa, sostenendo di aver agito per proteggersi in una situazione di pericolo.

Temi più discussi: Caso Claris, la richiesta di assoluzione per legittima difesa quale messaggio lascia fuori dall'aula di Giustizia?; Omicidio Claris, la pm: De Simone cercò la provocazione. Gli ultimi messaggi della vittima prima di morire; Riccardo Claris, ucciso per nulla: la pm chiede 24 anni per chi sferrò la coltellata; Omicidio di Riccardo Claris. La pm chiede 24 anni di carcere per Jacopo De Simone, la difesa l’assoluzione.

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