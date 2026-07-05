Caso Claris la richiesta di legittima difesa per De Simone | la Legge la morale e gli istinti

Notizia in breve

Un uomo ha presentato una richiesta di legittima difesa in un procedimento giudiziario legato al caso Claris. La sua difesa si basa sulla legge, sulla morale e sugli istinti, sostenendo che l’azione è stata compiuta per autodifesa. La richiesta è stata presentata come parte delle procedure legali in corso. La questione riguarda l’interpretazione delle circostanze e dei principi giuridici applicabili al caso. Un’istanza che sarà valutata durante il processo.