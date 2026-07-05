Caso Claris la richiesta di legittima difesa per De Simone | la Legge la morale e gli istinti
Un uomo ha presentato una richiesta di legittima difesa in un procedimento giudiziario legato al caso Claris. La sua difesa si basa sulla legge, sulla morale e sugli istinti, sostenendo che l’azione è stata compiuta per autodifesa. La richiesta è stata presentata come parte delle procedure legali in corso. La questione riguarda l’interpretazione delle circostanze e dei principi giuridici applicabili al caso. Un’istanza che sarà valutata durante il processo.
Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Nicola Giovanni Palazzoli in risposta all’editoriale “Caso Claris, la richiesta di assoluzione per legittima difesa quale messaggio lascia fuori dall’aula di Giustizia?”. In data 2 luglio il Direttore di BergamoNews, il giornalista Davide Agazzi, scrive un editoriale dal titolo “Caso Claris, la richiesta di assoluzione per legittima difesa quale messaggio lascia fuori dall’aula di Giustizia?”. Il commento del direttore Agazzi trae origine dalla tragica vicenda di cronaca nera risalente alla notte del 4 maggio 2025: vittima un giovane di ventisei anni, Riccardo Claris; autore dell’orribile fatto un ancor più giovane ragazzo, Jacopo De Simone, ventenne. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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Caso Claris, la richiesta di legittima difesa di De Simone: la Legge, la morale e gli istintiDe Simone ha presentato una richiesta di legittima difesa, sostenendo di aver agito per proteggersi in una situazione di pericolo.
Caso Claris, la richiesta di assoluzione per legittima difesa quale messaggio lascia fuori dall’aula di Giustizia?La difesa ha chiesto l’assoluzione per legittima difesa nel processo relativo al Caso Claris.
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