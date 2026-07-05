La Fifa ha revocato la squalifica dell’attaccante statunitense Folarin Balogun, che potrà giocare nell’ottavo di finale contro il Belgio. Il Belgio ha dichiarato di essere “sbalordito” e che la decisione viola le norme illustrate prima del Mondiale. La federazione belga ha comunicato di valutare tutte le opzioni disponibili in risposta alla decisione. Balogun era stato precedentemente escluso dalla partita a causa di una squalifica, ora annullata dalla Fifa.

La Fifa ha revocato la squalifica all'attaccante degli Stati Uniti Folarin Balogun, che quindi domani sera sarà in campo nell'ottavo di finale mondiale contro il Belgio. Trump non ha perso l'occasione per applaudire la decisione dell'amico Infantino, ma arriva anche il duro comunicato della federcalcio belga. Questo il comunicato della Federcalcio belga: "La Reale Federazione Calcistica Belga (RBFA) è sbalordita dalla decisione della Fifa di dichiarare idoneo a giocare nella partita Usa-Belgio di lunedì 6 luglio alle ore 17 (ora di Seattle, le 2 di notte in Italia) il calciatore degli Stati Uniti Folarin Balogun, precedentemente squalificato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Caso Balogun, il Belgio: "Sbalorditi, è contro le norme illustrate prima del Mondiale. Valutiamo ogni opzione"

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